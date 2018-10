Hoffen auf Grenzöffnung

»Open borders, open borders!« rufen die Menschen am Rand der bosnischen Stadt Velika Kladusa nahe der kroatischen Grenze in der Nacht zu Freitag. Den dritten Tag in Folge stehen sich die bosnische Polizei und rund 200 Flüchtlinge aus Syrien, Pakistan, Afghanistan und Nordafrika gegenüber. Der Grenzübergang wurde vorübergehend geschlossen, nachdem es am Mittwoch zu Auseinandersetzungen gekommen war. Laut Polizeiberichten hatte es auf beiden Seiten je drei Verletzte gegeben.

»Wir bleiben, bis sie uns durchlassen!« erklärt der 26jährige Farid aus Pakistan und begrüßt euphorisch eine Gruppe ankommender Landleute. Sie haben sich ein Taxi geteilt, um aus der 50 Kilometer entfernten bosnischen Stadt Bihac hierherzukommen. Wie viele andere sind sie sofort aufgebrochen, als sie davon hörten, die Kroaten würden den Übergang Maljevac öffnen – wenn auch vielleicht nur für einen kurzen Augenblick.

Bis nach Sarajevo habe sich die Nachricht verbreitet, erzählen die Flüc...