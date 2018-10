Manöver an zwei Fronten

»Trident Juncture 2018« vom 25. Oktober bis 23. November ist gegenwärtig nicht die einzige Kriegsübung mit maßgeblicher Beteiligung deutscher Soldaten, die Mitte vergangener Woche begonnen hat und bis Mitte kommender Woche andauert. Gleichzeitig mit dem Großmanöver in Norwegen wird in der Ostsee seit dem 26. Oktober und noch bis 8. November die Übung »Northern Coasts 2018« abgehalten. Ein Training der Militärs, das jährlich auf Einladung Deutschlands stattfindet und allgemein dazu dienen soll, so formulierte es die deutsche Marine, »die Zusammenarbeit der Seestreitkräfte in der Ostsee zu stärken«.

In diesem Jahr hat »Northern Coasts« ein recht spezielles Szenario: Es geht darum, Nachschub- und Verbindungswege in Richtung Nordnorwegen zu sichern. Und zwar eine alternative Route durch die Ostsee, die genutzt werden kann, wenn die Hauptroute, nämlich der Zugang über den Atlantik, aus welchem Grund auch immer nicht genutzt werden kann. »Northern Coasts wird d...