Rosinen für London

Der Streit über den »Brexit« spitzt sich zu. Nur blieb bisher schwer zu verstehen, worum es den Beteiligten eigentlich geht. Ausgerechnet die SPD-Vorsitzende hat mir die Augen geöffnet. In der Debatte des Bundestages am 17. Oktober sagte Andrea Nahles, das Vereinigte Königreich wolle offensichtlich künftig auf die Vorteile der EU verzichten, merke nun, was ihm entgehen werde, und versuche deshalb, sich die besten Rosinen herauszupicken. »Das werden wir aber nicht mitmachen. Binnenmarkt ist Binnenmarkt, mit allen vier Freiheiten (Waren, Kapital, Dienstleistungen, Personen – Anm. der Presseabteilung der SPD-Bundestagsfraktion). Und da geht es entweder rein oder raus. Es ist allerhöchste Zeit, dass auch die britische Regierung das akzeptiert und sich weiter bewegt, um eine Lösung zu ermöglichen.«

Rosinen picken heißt nach Nahles anscheinend, die Regeln des Binnenmarktes zu akzeptieren. Die noch amtierende Regierung in London will augenscheinlich erreichen, e...