»Justizminister hat Glaubwürdigkeit verspielt«

Am 17. September brannte die Zelle des Flüchtlings Amed A. Tage später starb der 26jährige syrische Kurde an den Folgen, danach stellte sich heraus: Er war unschuldig inhaftiert. Der Fall wirft zahlreiche Fragen auf, die Brandursache ist ungeklärt. Was ist Ihr derzeitiger Kenntnisstand zu dem Vorgang? Was kann man mit Sicherheit sagen?

Mit Sicherheit kann man sagen, dass auf unterschiedlichen Ebenen ein massives Behördenversagen stattgefunden hat. Zum einen bei der Polizei, die Amed A. mit einem in Hamburg gesuchten Mann aus Mali verwechselt haben soll – eigentlich eine völlig abstruse Vorstellung.

Zum anderen die Tatsache, dass der junge Mann dann über einen längeren Zeitraum in einer Justizvollzugsanstalt festgehalten wurde und dort angeblich nicht darauf aufmerksam gemacht hat, dass er unschuldig einsitzt. Und dann kommt noch dazu, dass Amed A., entgegen der ersten Aussage des Justizministers, sehr wohl den Notruf in seiner Zelle bedient hat. Damit mus...