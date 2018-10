Letztes Computerwerk in BRD vor Schließung

Das einzige noch verbliebene produzierende deutsche Computerwerk soll geschlossen werden: Der japanische Konzern Fujitsu will, wie am Freitag in Mitarbeiterversammlungen bekanntgegeben wurde, im September 2020 seine Fabrik in Augsburg schließen. »Die Schließung betrifft alle 1.500 Beschäftigten des Standorts«, erklärte ein Unternehmenssprecher. Auch etwa 300 Stellen bei anderen deutschen Fujitsu-Niederlassungen sind gefährdet. Im Gegenzug erweitere Fujitsu das lukrativere Dienstleistungsgeschäft, in dem bereits die große Mehrheit der rund 10.000 Beschäftigten in Deutschland, Österreich und der Schweiz arbeite. Betriebsbedingte Kündigungen schloss der Firmensprecher nicht aus. Fujitsu werde in Gesprächen mit den Belegschaftsvertretern nach sozial verträglichen Lösungen suchen. Geprüft werde auch ein Wechsel ganzer Abteilungen aus der Produktions- in die Dienstleistungssparte. Diese werde unter anderem am Sitz ...