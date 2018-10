Wer das Wort »Faschokicker« hört, denkt dabei vermutlich am wenigsten an Brasilianer. Brasilien, Lateinamerika, sogenanntes Schwellenland, erfährt hierzulande bei Fußballgroßereignissen gern mal einen Multikultibonus. Karneval, Bossa, Rekordweltmeister, große Fußballnation, euphorische Exilantengemeinde (zumindest in Köln) und so. Inzwischen muss man das mit der Seleção in den kanariengelben Trikots etwas anders sehen. Vor allem, wenn sich Altstars wie Ronaldinho oder Felipe Melo im dort tobenden Präsidentschaftswahlkampf auf die Seite des, milde ausgedrückt, Rechtspopulisten Jair Bolsonaro, schlagen. »Dieses Tor widme ich unserem zukünftigen Präsidenten Bolsona...