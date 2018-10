Unsensibles Angebot

Die Münchner Verkehrsgesellschaft MVG hat einer jungen Frau, die in der U-Bahn von deren Fahrer vergewaltigt worden war, eine kostenlose Sonderfahrt mit der Straßenbahn angeboten – quasi als Entschädigung – und sich nach scharfer Kritik dafür entschuldigt. Der 58jährige Täter ist nach MVG-Angaben nicht mehr in dem Unternehmen beschäftigt. Nach einem Bericht der Deutschen Presseagentur wurde er am Mittwoch vom Amtsgericht München zu einer Haftstrafe von zwei Jahren und neun Monaten verurteilt. Außerdem muss er der Nebenklägerin ein Schmerzensg...