Wahre Tierrechte (20)

Der Abend in der Scheune steckte Jochen noch in den Knochen. Zwar war er bald ins Bett gegangen, aber die Gedanken und Sorgen hörten nicht auf, in seinem Kopf Völkerball zu spielen. Dann erinnerte er sich an einen Satz, den er einmal gelesen hatte: »Das übelste von allen Übeln / ist das Grübeln.« Wahr gesprochen, und nachdem er die Sentenz ein bisschen mantrahaft zwischen seinen Ohren herumgeschaukelt hatte, war er eingeschlafen.

Nur sehr wenige Stunden später war er schon wieder wach; als Bauer blieb ihm nichts anderes übrig, als quasi mit den Hühnern aufzustehen. Er hatte sich daran gewöhnt, und im Sommer genoss er es sogar, den Morgenaufgang ganz für sich zu haben. Er ging ins Bad, putzte sich die Zähne, rasierte sich gründlich u...