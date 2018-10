Wo Wissen noch Macht ist

Für jeden Menschen sollte es eine Bibliothek geben, die er zu Fuß erreichen kann. Dieser Grundsatz stammt nicht aus der Deklaration der Menschenrechte, sondern vom US-amerikanischen Stahlmagnaten Andrew Carnegie, der um 1900 massenhaft Bibliotheken errichten ließ. Ein visionärer Ort, der Bildung für alle ermöglicht und seinerseits nicht ohne Wohltätigkeit möglich ist – damit ist der Bogen von »Ex Libris: The New York Public Library« von Frederick Wiseman umrissen.

Dieser Dokumentarfilm kommt passend zum Tag der Bibliotheken in die Kinos. Er beschreibt eine Einrichtung, die mit über 51 Millionen Medien, einem imposanten Hauptgebäude in der Fifth Avenue und 92 Zweigstellen in ganz New York zu den größten ihrer Art zählt.

Tatsächlich ein Universum, dessen Dimensionen Wiseman hier auffächert. Keinesfalls die Art Bücherlager, als die Büchereien landläufig angesehen werden, sondern eine Einrichtung, die ein umfassendes Angebot zur Bildung und Teilhabe für alle ...