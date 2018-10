Tesla weist Quartalsgewinn aus

Jetzt wollen alle wieder Tesla-Aktien: Erstmals seit zwei Jahren hat der Elektroautobauer ein Quartal mit schwarzen Zahlen beendet. Firmenchef Elon Musk hatte den nun ausgewiesenen Gewinn zwar schon vor Monaten versprochen, doch es gab große Zweifel. Ob das Unternehmen, das zumeist als One-Man-Show Musks betrachtet wird, die Skeptiker dauerhaft überzeugen kann, muss sich dennoch erst zeigen. Doch vorerst herrscht unter den Anhängern des Technikgurus mal wieder Euphorie.

Es sei ein »wahrhaftig historisches Quartal« gewesen, schrieb der Firmengründer im Brief an die Aktionäre, der am Mittwoch nach US-Börsenschluss vorgelegt wurde. Unter dem Strich stand ein Überschuss von 312 Millionen Dollar (274 Millionen Euro). Es ist der höchste – aber auch erst der dritte – Quartalsgewinn seit Teslas Börsengang 2010. Im Vergleich zu den vorangegangenen Verlusten ist er eher bescheiden: Im ents...