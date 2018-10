Flaute in der Euro-Zone

Trotz Nullzinspolitik der EZB schwächelt die Wirtschaft in der Euro-Zone. Besonders der Außenhandel scheint den Verwertungsmotor der Wirtschaft in den 19 Mitgliedsstaaten des Währungsraumes zu bremsen. Der sogenannte Einkaufsmanagerindex des weltweit agierenden britischen Finanzdienstleisters IHS Markit für die Privatwirtschaft – Industrie und Dienstleister zusammen – fiel um 1,4 Punkte auf 52,7 Zähler, wie das Institut am Mittwoch in Berlin zu seiner Unternehmensumfrage mitteilte. Dabei werden regelmäßig Führungskräfte, die für die zu untersuchenden Bereiche in den Unternehmen zuständig sind, befragt.

Noch stärker trübten sich die Geschäftsaussichten in Deutschland ein. Hier registrierte der wie ein Barometer wirkende Index den schlechtesten Wert seit rund dreieinhalb Jahren und sank um 2,3 auf 52,7 Punkte. Das gilt zwar noch nicht als Alarmzeichen, denn Werte oberhalb von 50 Zählern signalisieren Wac...