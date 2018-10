Nichttechnischer Sachschaden des Tages: Römische Rolltreppe

Dicht an dicht stehen am Dienstag abend Menschen auf einer abwärtsfahrenden Rolltreppe in der Metrostation Repubblica in Rom. Sie sind unterwegs zu einem Fußballspiel zwischen dem AS Rom und ZSKA Moskau. Auf einmal wird die Treppe schneller und schneller, am unteren Ende bricht sie ein. Die Menschen stürzen übereinander; 24 von ihnen werden verletzt, mehrere schwer. Die meisten sind Russen, wohl durchweg Fans des Moskauer Klubs.

Die Ursachenforschung wurde selbstverständlich sofort politisch betreut. Roms Bürgermeisterin Virginia Raggi sprach noch am Abend von »singenden und tan...