Erfolg für Umweltbewegung

Drei Umweltaktivisten sind vergangene Woche aus dem Gefängnis in der nordenglischen Stadt Preston entlassen worden. Sie waren im September zu Haftstrafen bis zu 15 Monaten verurteilt worden, weil sie am 25. Juli vergangenen Jahres auf drei Lastwagen kletterten, die Materialien zum Aufbau einer Schiefergasförderanlage in der Nähe der Küstenstadt Blackpool transportierten. Durch ihre Aktion konnten Simon Blevins, Richard Roberts und Richard Louizou die Baustelle für mehrere Tage lahmlegen.

Mit der Effektivität der Blockade hatte der Haftrichter des Gerichts in Preston die Höhe des Strafmaßes begründet. In seinem Urteilsspruch heißt es: »Alle drei Angeklagten bleiben absolut überzeugt von der Richtigkeit ihres Handelns. Selbst während des Prozesses machten sie deutlich, dass ihr Handeln gerechtfertigt sei. Bedenkt man die dadurch hervorgerufene erhebliche Störung, erscheint nur eine sofortige Haftstrafe als ausreichend.«

Das Urteil schlug aufgrund seiner Här...