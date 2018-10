Verwischte Blitze

Der amtierende Copa-Sudamericana-Gewinner Club Atlético Independiente kommt langsam wieder in Schwung. Nachdem der »Rojo« im Viertelfinale der Copa Libertadores von River Plate und in der Copa Argentina nach Elfmeterschießen von einem Unterklassenverein eliminiert wurde, können sich die Roten Teufel sportlich nicht mehr für die Libertadores des kommenden Jahres qualifizieren. Die einzige Möglichkeit besteht darin, dass die Boca Juniors die aktuelle Ausgabe gewinnen, dann würde Independiente als Tabellensechster der letzten Saison automatisch nachrücken. Viele Fans des Klubs aus Avellaneda, einem industriellen Vorort der Hauptstadt, möchten darauf dankend verzichten. Hintergrund: Independiente ist mit sieben Titeln (der letzte ist lange her) der Rekordgewinner der Copa. Wenn Boca die diesjährige gewinnt, zieht der populärste Verein Argentiniens mit den Teufeln gleich.

Und die Chancen stehen gut. Heute Abend treffen die »Xeneizes« (Genueser) im Semifinalhin...