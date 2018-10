Naß, Carstens

Gab es in der DDR Pin-ups? Ja, sie wurden allerdings bestenfalls als Illustration für Aufsätze gegen die spekulative Ausbeutung der Frau in der westlichen Welt zitiert und von den Lesern gern angesehen. Aber Soldaten in allen Ländern hatten einen Hang zu hübschen Mädchen und schönen Frauen – da machte auch die NVA keine Ausnahme. Auf dem Rücktitel der Armeerundschau fand sich häufig eine attraktive Schauspielerin oder Sängerin der DDR. Da war auch Ingeborg Naß dabei. Ihr Dekolleté konnte sich sehen lassen. Darum spielte sie auch attraktiv und lasziv das Filmsternchen Agatha Eisberg in dem DEFA-Kurzfilm »Agathas süßes Geheimnis« – natürlich eine Anspielung auf Anita Ekberg. Naß gab sie 1956 so dümmlich wie selbstironisch. Auch später wurde sie gern »typbesetzt«, etwa 1968 in dem DEFA-Schwank »Jungfer, Sie gefällt mir«, als sie mit dem hübschen Jan Spitzer sekundenla...