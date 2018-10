»Es braucht demokratische Kontrolle der Polizei«

Einmal mehr sorgt aktuell die sächsische Polizei für Schlagzeilen. So soll ein Regierungsrat an der Hochschule der Sächsischen Polizei in Rothenburg Prüfungsaufgaben an Studenten weitergegeben haben. Was war da los?

Nach den vorliegenden Informationen soll ein Dozent im Vorfeld von Prüfungen im Bereich Recht und Politik an der Fachhochschule in Rothenburg Prüfungsaufgaben in seinem Dienstzimmer den Polizeikommissaranwärtern so zur Kenntnis gegeben haben, dass sie diese mit dem Handy abfotografieren konnten.

Dann kann also nicht ausgeschlossen werden, dass schon jetzt Beamte im Polizeidienst aktiv sind, die die notwendigen Prüfungen nur mit Hilfe des Regierungsrates gemeistert haben, oder nicht?

Nach den Medienberichten und den Verlautbarungen des Innenministeriums besteht dieser Verdacht auch bei Absolventen des vorangegangenen Abschlussjahrgangs, das konnte damals nur nicht hinreichend bestätigt werden. Inwieweit – und auch diese Vermutung liegt nun nahe...