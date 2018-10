Über die Chancen, in Österreich als Erwerbsloser zurück in Lohn und Brot zu kommen, bestimmt demnächst Kollege Computer. Der Arbeitsmarktservice (AMS), das Pendant zur deutschen Bundesagentur für Arbeit (BA), plant zum kommenden Jahr die flächendeckende Einführung eines EDV-Systems, das die »Kunden« anhand Dutzender persönlicher Kenndaten auf ihre ökonomische Verwertbarkeit prüft. Gibt der Algorithmus sein Okay, winkt dem Betroffenen eine Förderung, wer durchfällt, gilt quasi als unbrauchbar und bleibt sich selbst überlassen. Kritiker sehen das Vorhaben mit Sorge, warnen vor maschinengemachter Diskriminierung und davor, Menschen zu Nummern zu degradieren.

Das Projekt ist Teil eines umfassenden politischen Feldzugs gegen Benachteiligte und Bedürftige in der Alpenrepublik. Die Bundesregierung aus konservativer Volkspartei (ÖVP) und der rechten FPÖ will die Höhe des Arbeitslosengeldes künftig nach der Dauer der Einzahlungen staffeln, nach deutschem Vorbild d...