Bayern droht »großer Wurf«

CSU und Freie Wähler (FW) machen nach Angaben von Ministerpräsident Markus Söder und FW-Chef Hubert Aiwanger bei ihren Koalitionsverhandlungen in Bayern große Fortschritte. Die Freien Wähler erwarteten bereits bis zu ihrem Landesparteitag am Samstag eine Einigung über Grundzüge der geplanten Zusammenarbeit, sagte Aiwanger am Dienstag vor Journalisten. Er sei der Meinung, »dass am Ende ein großer Wurf stehen wird«. Auch die CSU-Verhandlungsführer gaben sich zuversichtlich. »Wir sind auch gut vorangekommen, sogar sehr schnell«, sagte Söder. Der CSU-Politiker bekräftigte die Erwartung, dass eine Koalition innerhalb der von der bayerischen Verfassung ge...