Nicht schön, aber reizvoll

Schön ist die Aufgabe nicht, aber groß. André Schubert, ehemaliger Coach von Borussia Mönchengladbach, würde sagen »reizvoll«. Es geht um nicht weniger, als den Tabellenletzten Eintracht Braunschweig aus dem Keller der 3. Liga zu holen. Mit dem Bundesligisten Gladbach war Schubert nach überraschendem Rücktritt vom damaligen Cheftrainer Lucien Favre in der Saison 2015/16 genau dieses Kunststück gelungen; am Ende stand man auf Platz 4 und spielte sogar Champions League, wenn auch erfolglos. In der darauffolgenden Spielzeit lief es dagegen miserabel, seine »Beurlaubung« vor Weihnachten war die Folge. Seitdem nahm sich der gebürtige Kasseler ein sogenanntes Sabbatical, was sich mit bezahlter meditativer Arbeitslosigkeit übersetzen lässt. Anfang dieses Jahres äußerte sich Schubert auf der Sportwebseite Spox bezüglich eines neuen Jobs wie folgt: »Ich muss das Gefühl haben, etwas entwickeln zu können. Beide Seiten müssen sich zu 100 Prozent vertraue...