Sonnenbad im Chaos

»Das Leben ist schon kompliziert genug, besonders wenn man meine Visage hat«: Angelino, einem 20jährigen Pizzaboten in der dystopischen Megalopolis Dark Meat City, steht der Sinn nicht nach Abenteuern. In seiner Stadt, die frappierend an ein völlig kaputtes Los Angeles erinnert, braucht man angesichts des alltäglichen Wahnsinns – Straßenbanden, Schießereien, übelmeinende Kaputtniks an jeder Ecke – auch wahrlich keinen zusätzlichen Ärger.

Eines Tages jedoch wird der junge Mann mit dem markanten Gesicht, verzaubert vom Anblick eines Mädchens mit Totenkopfspangen im Haar, von einem Lastwagen angefahren. Nachdem er sich wieder aufgerappelt hat, geht der große Ärger erst richtig los. Fortan sieht er Gespenster beziehungsweise Tentakelmonster. Und diese sind keine Einbildung. Als ihm dann auch noch schießwütige Geheimagenten und Polizisten in martialischen Robocop-Rüstungen nach dem Leben trachten, gerät selbiges völlig aus den Fugen. Gemeinsam mit seinen Freun...