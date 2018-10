Ethischer Monopolkapitalist des Tages: Josef Käser

Keiner will mehr nach Riad: Der französische Wirtschaftsminister Bruno Le Maire, US-Finanzminister Steven Mnuchin, die Großbank JP Morgan, der Autokonzern Ford und der Fahrdienstanbieter Uber haben ihre Teilnahme an dem Wirtschaftsgipfel in Saudi-Arabien, der am Dienstag beginnt und bis eben noch als das »Davos der Wüste« galt, abgesagt. Warum? Der starke Mann vor Ort, Kronprinz Mohammed bin Salman, wird von einer »akuten Public-Relations-Krise« gebeutelt. So steht es in einer Analyse der Beratungsfirma Eurasia Group. Gerade noch »mutiger Reformer«, jetzt der Mann mit der Kn...