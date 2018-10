»Kapitalismus erstreckt sich auf alle Bereiche des Lebens«

Ihr neuer Dokumentarfilm »Asimetris« übt Kritik an der Palmölindustrie. Jeder von uns nutzt Palmöl: als Brennstoff, in Fertiggerichten und Schokocremes, in Waschmitteln und Kosmetika. Warum sollte hier ein Umdenken einsetzen?

Der globalisierte Kapitalismus beruht darauf, dass Waren weit weg von den Verbrauchern hergestellt werden, so dass letztere von den Problemen dabei nichts mitbekommen. Im Film zeigen wir, was dort passiert, wo das Palmöl herkommt. Und dass Produkte des täglichen Bedarfs keine Selbstverständlichkeit sind.

Indonesien ist der größte Palmölproduzent der Welt. Wie waren dort die Reaktionen?

Wir messen den Einfluss unserer Filme daran, wie viele Menschen öffentliche Vorführungen organisieren. Unsere Dokus laden wir auf unseren Youtube-Kanal hoch und geben sie für öffentliche Veranstaltungen frei. Bei »Asimetris« war die Nachfrage enorm hoch. Seit Ende April hat es über 300 öffentliche Vorführungen gegeben.

Palmöl ist ein Politikum. Als die...