Tolle Idee von der SPD

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) will mit internationalen Übereinkünften die »Steuervermeidung« von großen Digitalkonzernen beenden. »Wir brauchen einen weltweit gültigen Mindeststeuersatz, den kein Staat unterschreiten darf«, schrieb er in einem Gastbeitrag für die Welt am Sonntag. Bereits bestehende Mechanismen gegen die Nutzung von Steueroasen müssten »als Reaktion auf die Digitalisierung« weiterentwickelt werden.

Das Thema »Digitalsteuer« sorgt derzeit in der EU für Streit. Frankreich dringt laut einem Bericht der Nac...