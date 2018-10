»Er wird nicht an die Wurzeln der Probleme gehen«

Am 1. Dezember tritt Andrés Manuel López Obrador sein Amt als Präsident Mexikos an. Wie bewertet Ihre Partei diesen Regierungswechsel?

Die Sozialistische Volkspartei Mexikos hat López Obrador im Wahlkampf mit aller Kraft unterstützt. Wir sehen ihn als einen patriotischen Antikorruptionspolitiker. In seinen Reden und offiziellen Dokumenten tritt er ein für ein Ende der neoliberalen Agenda, die in den vergangenen 25 Jahren in unserem Land verfolgt wurde. Er hat angekündigt, die Welle von Privatisierungen zu stoppen und mehrere der reaktionären Verschlechterungen der letzten Jahre zurücknehmen zu wollen. Das betrifft zum Beispiel die sogenannten Arbeitsmarkt- und Bildungsreformen. Wir sind deshalb zu dem Schluss gekommen, dass López Obrador der einzige Kandidat war, der eine alternative Hoffnung für unser Land darstellen konnte. Unter diesen Bedingungen unterstützen wir ihn. Sollte er die Ziele, für die er gewählt wurde, später aufgeben, ist unsere Unterstüt...