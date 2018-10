Länder als Bremsklotz

Die ostdeutschen Förderländer wollen Geld sehen. Mindestens 60 Milliarden Euro müssten langfristig in die Braunkohlereviere in Ost- und West fließen, sagte Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) am Freitag in Berlin. Offensichtlich geht es darum, im Rahmen der Arbeit der Kohlekommission Pflöcke einzuschlagen. Haseloffs Parteifreund und sächsischer Amtskollege Michael Kretschmer erinnerte bei der Gelegenheit an Helmut Kohls (CDU) blühende Landschaften: »Es darf nicht wieder so einen Abbruch geben.« Das Geld solle in die Infrastruktur fließen. Es gehe um Schienen, Straßen und um Forschungseinrichtungen. Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) assistierte beiden bei ihrem Auftritt vor der Bundespressekonferenz. Die drei Länderchefs sprachen von Jahrzehnten, über die sich der Wandel erstrecken solle.

Die Kohlekommission wird diese Woche das rheinische Braunkohlerevier westlich von Köln besuchen. Dort hat zum Ende der Woche auch da...