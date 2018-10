Opfer der Macronisten

Nach nur fünf Monaten im Amt ist Pascal Pavageau, Generalsekretär der drittgrößten französischen Gewerkschaft Force ouvrière (FO), am Mittwoch nachmittag zurückgetreten. Zum Verhängnis wurden dem 49 Jahre alten Hoffnungsträger der gewerkschaftlichen Linken Dossiers, die in seinem Umfeld über Gegner des FO-Chefs angelegt worden waren. Diese sogenannten Reformisten bilden in der FO eine Gruppe, die der Regierung des neoliberalen Staatschefs Emmanuel Macron und dessen Partei La République en marche (LREM) nahestehen. Im Präsidentenpalast Élysée war vor allem die von Pavageau eingeleitete neue Solidarität zwischen der FO und der linksorientierten Großgewerkschaft CGT (Confédération générale du travail) mit Argwohn beobachtet worden.

Mitten im Kampf gegen die von Macron eingeleitete »Reform« des Rentensystems ist der Abgang Pavageaus ein herber Verlust für die Syndikate des Landes. Sowohl im privaten Sektor wie auch im öffentlichen Dienst ist die Force ouvrièr...