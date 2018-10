Hamad (Name red. geändert) will nicht mehr nach Jarmuk. Er würde das nicht verkraften, sagt der 60jährige hochgewachsene syrische Palästinenser. Zwei große Häuser hatten er und seine Brüder im palästinensischen Flüchtlingslager Jarmuk im Süden von Damaskus gebaut. Sein Sohn habe mit seinen eigenen Augen gesehen, dass die Häuser nicht mehr stehen, an ihrer Stelle nur noch Trümmer und Sand, erzählt der nervöse Hamad. »Er hat mir Videoclips und Fotos gezeigt, die er mit dem Handy gemacht hat.«

Als Hamad 1958 im »Muchajem Jarmuk« geboren wurde, wie es offiziell nach wie vor heißt, war aus dem »Lager« (Muchajem) bereits ein dichtbesiedelter Stadtteil der syrischen Hauptstadt geworden, der sich immer weiter Richtung Süden ausdehnte. Viele junge syrische Familien zogen nach Jarmuk, wo sie die Mieten oder Preise für eine Wohnung, ein Haus noch bezahlen konnten. Dem Zuzug folgte eine wirtschaftliche Entwicklung, die das Stadtviertel zu einem der beliebtesten in Da...