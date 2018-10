Wenn die Geschichte ihrem Ende entgegengeht, stehen ihre Protagonisten ratlos an der Rezeption eines Stundenhotels und haben Leichen im Koffer.

Hotel Endzeit. So könnte das Programm von Drew Goddards zweitem Spielfilm »Bad Times at the El Royale« lauten. Sein Regiedebüt war der parodistische, versuchsweise genreübergreifende Horrorfilm »The Cabin in the Woods« (2012).

Horror- und Hotelfilm haben bekanntlich eine lange gemeinsame Geschichte. Das scheinbar zufällige Zusammentreffen der Reisenden, die geheimnisvolle Last ihres teilweise seltsamen Gepäcks, das geht selten wirklich gut aus.

Die Hotellobby, das wusste bereits Siegfried Kracauer, ist aber auch eine Bühne, und als solche besteht sie aus Kulissen. Unter anderem dieses unhintergehbar Kulissenhafte veranlasste die Filmkritikerin Frieda Grafe einmal, Hotelfilme als »Allegorien des Kinos« schlechthin zu betrachten. Hotels und Filme haben eine lange gemeinsame Geschichte, in der irgend etwas erscheint ...