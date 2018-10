Feilschen um »Brexit«-Deal dauert an

Die britische Premierministerin Theresa May zeigt sich offen für eine längere Übergangszeit nach dem Austritt ihres Landes aus der Europäischen Union (»Brexit«). Es gehe um die Möglichkeit, diese Periode »um einige Monate« auszudehnen, sagte die Politikerin am Donnerstag in Brüssel am Rande des EU-Gipfels. Sie sei überzeugt, dass dies nicht nötig sein werde, weil bis Ende 2020 ein Abkommen mit der EU über die zukünftigen Beziehungen stehen werde.

Diese Ansicht teilen längst nicht alle Beteiligten, vor allem bei den britischen Konservativen gibt es weiterhin Widerstand gegen Mays Linie und weitere Verhandlungen. Doch fest scheint zu stehen: Großbritannien scheidet Ende März 2019 aus der EU aus. Daran schließt sich eine Übergangsphase von derzeit bis Ende 2020 an. In der Zeit sollen für das Königreich nach jetzigem Stand weiter die EU-Regeln gelten, inklusive des Zugangs zum Binnenmarkt und zur Zollunion. Für Bürger und Firmen auf beiden Seiten des ...