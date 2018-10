Griff nach Atatürks Erbe

Der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan will das kemalistische Kapital enteignen. In den vergangenen Jahren wurden bereits zahlreiche Unternehmen aus dem Umfeld der für den Putschversuch vom Juli 2016 verantwortlich gemachten Gülen-Sekte unter Kontrolle des Staates gestellt. Im Visier hat Erdogan diesmal den Anteil der oppositionellen Republikanischen Volkspartei (CHP) an der größten Privatbank des Landes, der Türkiye Is Bankasi. Die CHP verfügt über 28 Prozent der Aktien des Geldhauses, das Eigentümer oder Teilhaber zahlreicher Unternehmen ist, darunter der Bank für Industrieentwicklung sowie des größten europäischen Flachglasherstellers Sisecam.

Erstmals hatte Erdogan im September die Legitimität der CHP in Frage gestellt, traditionell vier Sitze im elfköpfigen Aufsichtsrat der Bank zu besetzen. Vergangene Woche kündigte er eine Gesetzesinitiative der regierenden AKP zur Verstaatlichung des CHP-Anteils an der Isbank an. »So Gott will, werden ...