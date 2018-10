Nichts von Dauer

Am Donnerstag wurde das Gute-Kita-Gesetz in der ersten Lesung im Bundestag beraten. Ziel des Gesetzes ist es, Kita-Gebühren zu senken, den Betreuungsschlüssel zu verbessern und bedarfsgerechte Öffnungszeiten zu ermöglichen. Es soll Anfang kommenden Jahres in Kraft treten und sieht vor, dass jedes Bundesland nach Bedarf bei der Weiterentwicklung der Qualität der Kinderbetreuung unterstützt wird. Hierfür erhalten die Bundesländer bis 2022 einen höheren Anteil am Aufkommen aus der Umsatzsteuer, insgesamt 5,5 Milliarden Euro. Für die Zeit danach ist zunächst keine Regelung geplant. Außerdem wird bundesweit eine verpflichtende soziale Staffelung der Elternbeiträge eingeführt. Wer Kinderzuschlag oder Wohngeld bezieht, soll von den Gebühren befreit werden. Das betreffe einkommensschwache Familien mit rund 280.000 Kindern. Darüber hinausgehende Maßnahmen zur Entlastung bzw. Gebührenbefreiung von Eltern könnten aus Bundesmitteln gefördert werden.

