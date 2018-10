Ist der Ruf erst ruiniert …

Vom 23. bis zum 25. Oktober soll in Riad zum zweiten Mal eine internationale Konferenz der Future Investment Initiative (FII) stattfinden. Spitzenmanager aus Wirtschaft und Finanzen hatten ihre Teilnahme angekündigt. Aber nach dem immer noch unaufgeklärten »Verschwinden« des saudischen Regimekritikers Dschamal Chaschukdschi am 2. Oktober hagelt es Absagen. Darunter die von Generaldirektoren führender europäischer Banken und anderer Finanzinstitute, aber auch zahlreicher Medienvertreter. Die Chefin des Internationalen Währungsfonds, Christine Lagarde, hat ihre Reise nach einigem Zögern »verschoben«; US-Finanzminister Steven Mnuchin sieht ebenso wie der Siemens-Vorstandsvorsitzende Josef Käser im Moment keinen Grund zum Fernbleiben; und der deutsche Außenminister Heiko Maas scheint noch den letzten Aufruf seines Fliegers abwarten zu wollen, um sich dann am Verhalten der US-Regierung zu orientieren.

Die FFI ist ein Lieblingskind von Kronprinz Mohammed bin Sa...