Saudis am Pranger

Kaum jemand zweifelt noch daran: Der Journalist und Dissident Dschamal Chaschukdschi (englische Umschrift: Jamal Khashoggi) ist vor zwei Wochen im Konsulat von Saudi-Arabien in Istanbul ermordet worden. Wie der katarische TV-Sender Al-Dschasira von einer Quelle innerhalb der türkischen Staatsanwaltschaft erfahren haben will, hat die Polizei bei einer Durchsuchung des Konsulats am Montag Hinweise entdeckt, die diesen Verdacht erhärten.

»Wir haben Spuren gefunden, obwohl es den Versuch gab, sie zu überstreichen«, zitierte der TV-Sender die Staatsanwaltschaft. Die Ermittler nahmen während der Durchsuchung innerhalb und außerhalb des Gebäudes Proben, die nun ausgewertet werden müssen. Präsident Recep Tayyip Erdogan bestätigte das am Dienstag in Ankara gegenüber Medienvertretern.

Nachdem der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu angekündigt hatte, die Polizei werde nach dem Konsulat auch die Residenz des Konsuls durchsuchen, eilte der betreffende Amtsträger...