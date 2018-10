Orte der Revolution 1918/19 in Berlin (3/12): Stadtschloss

Die Tausenden revolutionären Matrosen mussten in Berlin unterkommen, besetzten das Stadtschloss und den angrenzenden Verwaltungstrakt des Marstalls. Das Schloss stand leer, Kaiser Wilhelm II. prasste in der Etappe in Spa in Belgien. Von dort floh er am 10. November ins neutrale Holland an und kehrte nie wieder zurück. Auch das Schloss Charlottenburg wurde von den Matrosen besetzt, leider aber nicht die Potsdamer Schlösser, was noch zu Verwicklungen führen sollte.

Die Kriegserklärung hatte der Kaiser 1914 im Neuen Palais in Potsdam unterschrieben, wo immer noch einige Spitzen des alten Regimes saßen. Vom Balkon des Berliner Schlosses aus verkündete Karl Liebknecht am 9. November vor Tausenden, die im Lustgarten zusammengekommen waren, »die freie sozialistische Republik«, in Konkurrenz zum Rechtssozialdemokraten Philipp Scheidemann, der kurz zuvor von einem Fenster des Reichstags aus »die deutsche demokratische Republik« ausgerufen hatte, mal eben zwischen ...