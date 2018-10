Opferhilfe des Tages: AfD Baden-Württemberg

Nazisymbole, Nazisprache, Führerkult: Damit kennt die AfD sich aus. Wie am Fließband spult sie an faschistische Zeiten erinnernde Provokationen ab. Und am Ende wird relativiert, es wäre ja gar nicht so gemeint gewesen. Darauf folgt das große Jammern, man werde immer falsch verstanden. Nach ihrer Ankündigung, Plattformen zum Denunzieren »links-grüner« Lehrer einzurichten – in Hamburg ist ein solches Portal schon seit September online – begibt sich die baden-württembergische AfD-Fraktion nun in die ultimative Opferrolle: Sie will einen »Kummerkasten« für alle »von Diskriminierung, Ausgr...