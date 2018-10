Mélenchon wehrt sich

Die Pariser Staatsanwaltschaft hat am Mittwoch eine Untersuchung wegen Gewalt und Bedrohung von Amtsträgern gegen den Wortführer der parlamentarischen Linken in Frankreich, Jean-Luc Mélenchon, eröffnet. Das berichtete die französische Nachrichtenagentur AFP. Der Chef der Partei La France insoumise (LFI) hingegen vermutet politische Motive hinter den Repressionen.

Ein Staatsanwalt und acht Polizisten hatten Mélenchon am Dienstag um 7 Uhr morgens in seiner Wohnung im zehnten Pariser Bezirk mit einem Durchsuchungsbescheid aus dem Bett geholt; gleichzeitig drangen uniformierte, bewaffnete Ordnungskräfte in sieben Parteifilialen der LFI ein, um Computer und Speichereinheiten zu beschlagnahmen. In einem wilden, von LFI-Funktionären gefilmten Handgemenge, dessen Aufnahmen online gestellt wurden, verschafften sich Mélenchon und seine Leute Zugang zu den von der Polizei abgeriegelten Büros der Parteizentrale in der Pariser Rue Dunkerque. Insgesamt ein bis dato »ei...