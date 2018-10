Kerosin, ihr Idioten

Die zuletzt in mehreren europäischen Ländern bestreikte irische Fluggesellschaft Ryan­air errichtet im April 2019 am Berliner Flughafen Tegel ihre zehnte Basis in Deutschland. Dazu übernehme der Billigflieger vier dort stationierte Maschinen des Unternehmens Laudamotion, kündigte Ryanair-Chef Michael O'Leary am Mittwoch in Berlin an. Ryanair hält drei Viertel der Anteile an Laudamotion. Diese wiederum hatte Maschinen sowie Start- und Landerechte der insolventen Air-Berlin-Tochter Niki übernommen.

O'Leary sagte, man wolle weiterhin Verkehr und Streckennetz ausbauen. Für 2019 erwarte er in Deutschland aber kein Wachstum. Der Druck auf die Preise bleibe hoch, während der Ölpreis steige, erklärte er. Eine Rolle spiele dabei auch der schwelende Tarifkonflikt. Solange es keine Klarheit mit den Gewerkschaften gebe, werde nicht in zusätzliche Flugzeuge investiert. Ryanair hatte erst kürzlich angekündigt, die Basis in Bremen mit zwe...