Big Brother mit Sehschwäche

Jetzt, da das Pilotprojekt am Bahnhof Südkreuz in Berlin abgeschlossen ist, will Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) umgehend die Ernte in Sachen biometrischer Gesichtserkennung einfahren. »Die Systeme haben sich in beeindruckender Weise bewährt, so dass eine breite Einführung möglich ist«, erklärte Seehofer bereits in der Vorwoche anlässlich der Vorlage des durch die Bundespolizei angefertigten Abschlussberichts. Auch deren Präsident, Dieter Romann, gab sich am vergangenen Donnerstag überzeugt: »Wir können damit in bestimmten Bereichen die Polizeiarbeit noch effizienter und effektiver gestalten und damit die Sicherheit für die Bürgerinnen und Bürger verbessern.«

Längst nicht alle teilen die Euphorie. Widerspruch kam nicht nur von der Linksfraktion im Bundestag, die vor einem »weiteren Ausbau des Überwachsstaates« warnte. Starke Bedenken hat man auch beim Chaos Computer Club (CCC). Der flächendeckende Einsatz solcher Systeme laufe auf eine »anlasslos...