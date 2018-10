VW-Konzern muss zahlen

Die Staatsanwaltschaft München hat gegen Audi in der Affäre um Manipulationen bei der Abgasmessung von dieselbetriebenen Fahrzeugen ein Bußgeld von 800 Millionen Euro verhängt. Die frühere Vorzeigetochter der Volkswagen AG »hat den Bußgeldbescheid akzeptiert«, teilte das Wolfsburger Mutterunternehmen am Dienstag mit. Grund für diese Maßnahme seien »Abweichungen von den regulatorischen Vorgaben« bei bestimmten Dieselmotoren, so der Konzern. Erst im Sommer hatte die Staatsanwaltschaft Braunschweig VW mit einer Buße von einer Milliarde Euro zur Kasse gebeten, die der Konzern ebenfalls klaglos hinnahm.

Mit dem Bescheid werde nach dem von der Staatsanwaltschaft Braunschweig geführten Ordnungswidrigkeitsklage ein weiteres wichtiges im Zusammenhang mit der Dieselaffäre beendet, hieß es in der Mitteilung. Die Geldbuße setzt sich laut VW aus dem gesetzliche...