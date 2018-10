Lebensretterin des Tages: Europol

Totgesagte leben länger. Der Spruch hat einen Bart wie ein Hipster in westlichen Großstädten. Diese pflegen einen besonderen »Lifestyle« – veganes Essen, Yoga und dergleichen. Die Askese wird ab und zu unterbrochen, indem man meist am Wochenende die Sau rauslässt, um sich dem eigenen Elend kurzzeitig zu entziehen.

Andere machen es anderes. Ein Ukrainer beispielsweise, der im Burgund in Saus und Braus lebte, und zwar so ungeniert, dass die Spaßbremsen von Europol ihm einen »ausschweifenden Lebensstil« attestierten. Die Polizeibehörde der Europäischen Union mit Sitz in Den Haag benutzte diese F...