Kriegsende nicht abzusehen

Falls nicht in letzter Stunde noch etwas dazwischenkommt, wird in Afghanistan am Sonnabend ein neues Parlament gewählt. Zeit wäre es, denn die letzte Wahl fand vor mehr als acht Jahren statt, am 18. September 2010.

Aber eine ordnungsgemäße Wahl ist heute noch weniger möglich als damals. Zur Zeit werden große Teile Afghanistans von den Taliban beherrscht oder wesentlich beeinflusst. Die islamisch-fundamentalistischen Aufständischen lehnen die anstehenden Wahlen als Betrugsmanöver ab und haben die Kampagnen der konkurrierenden Politiker durch mehrere Anschläge zu stören versucht. Bei einem der schwersten Angriffe starben am Sonnabend während einer Veranstaltung in der nordafghanischen Provinz Tachar mehr als 20 Menschen. Insgesamt wurden während des Wahlkampfs bisher über 300 Menschen getötet. Selbst zum jetzigen Zeitpunkt könnte die Wahl mit Hinweis auf die schwierigen äußeren Umstände verschoben werden.

Gleichzeitig gibt es Gerüchte über einen angeblich g...