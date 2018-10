Biya will bleiben

Auch nach zehn Tagen ist offiziell immer noch nicht bekannt, wer die Präsidentschaftswahl in Kamerun vom 7. Oktober gewonnen hat. Am Wochenende soll es allerdings aus dem Umfeld der Wahlkommission Gerüchte gegeben haben, dass der alte auch der neue Präsident sein wird. Amtsinhaber Paul Biya habe demnach 71,28 Prozent erhalten, berichtete das Journal du Cameroun am Sonntag.

Biyas vermeintlich unterlegener Hauptkonkurrent Maurice Kamto von der »Bewegung für Kameruns Wiedergeburt« bezeichnete die Zahlen am Montag in einer Erklärung auf Facebook als gefälscht. Der Herausforderer spielt auf einen Bericht an, der kurz nach Schließung der Wahllokale im kamerunischen Staatssender CRTV lief. Dort sprach eine kleine Gruppe von Wahlbeobachtern auf einer Pressekonferenz von einem »extrem guten« Ablauf der Stimmabgabe. CRTV behauptete in den Einblendungen, die Beobachter seien Mitarbeiter der Nichtregierungsorganisation Transparency International.

Die Organisation dem...