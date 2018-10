Nicht nur für die Großen

Mit pathetischen Worten bewirbt Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) den Gesetzentwurf der Bundesregierung für die sogenannte Brückenteilzeit auf der Internetseite des Ministeriums: »Arbeitszeit, die zum Leben passt – das ist für immer mehr Menschen ein entscheidender Wert und für mich ein wesentliches Ziel.« Der neue Rechtsanspruch baue »Brücken zu den eigenen Lebensplänen und Lebenslagen – eine Brücke ins Ehrenamt, in die Weiterbildung, in die Verwirklichung eigener Ziele und zurück«. Vor allem Frauen lasse er nicht mehr in der Teilzeitfalle hängen, was ein aktiver Beitrag zur Gleichstellung von Frauen und zur Vermeidung von Altersarmut sei.

Am Montag hatte der Ausschuss für Arbeit und Soziales des Deutschen Bundestags zu einer Anhörung geladen. Vertreter der Kapitalseite werteten den Plan als überflüssigen Eingriff in die unternehmerische Freiheit. Gewerkschaften kritisierten vor allem die im Entwurf enthaltende Festlegung auf bestimmte Betriebsgr...