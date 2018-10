Handelsriese gibt nach

Knapp vier Jahre nach der Gründung einer Betriebsgruppe hat die linke Basisgewerkschaft »Arbeiterinitiative« (AI) beim Versandhändler Amazon in Polen einen kleinen, aber spektakulären Erfolg erzielt. Wie die Organisation Anfang Oktober mit dem Management aushandelte, wird das umstrittene Mitarbeiterbewertungssystem »Feedback« bis Ende Januar ausgesetzt. In dieser Zeit soll eine Nachfolgeregelung vereinbart werden. Agnieszka Mróz von der AI in Poznan sagte am Sonntag gegenüber jW, die Geschäftsleitung habe sich verpflichtet, mit der Betriebsgruppe der Gewerkschaft insgesamt acht Gesprächsrunden zu führen. Bis eine Neuregelung vereinbart ist, bleibt das System außer Kraft.

Das »Feedback«-System beruht darauf, dass die Leistung der Beschäftigten permanent elektronisch mit dem Durchschnitt aller Kollegen verglichen wird. Wer hinter dieser Produktivität zurückbleibt, bekommt per SMS auf sein Diensttablet »Rückmeldungen« mit der Aufforderung, sich mehr anzustre...