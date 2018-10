Klare Kante, meine Herren

In dieser Serie berichte ich von bekannten und unbekannten Orten des Revolutionsgeschehens im Berlin der Jahre 1918/19. Die Quellen kann sich jeder leicht beschaffen, die Bundeszentrale für politische Bildung hält preiswert neue Bücher vorrätig von Andreas Platthaus (»Der Krieg nach dem Krieg«), Gerhard Hirschfeld (»1918«) und Marc Jones (»Am Anfang war Gewalt«). Die beste und umfangreichste Darstellung bieten immer noch »Der Verrat« von Sebastian Haffner und die »Illustrierte Geschichte der deutschen Revolution« aus dem Jahre 1929, erschienen im Internationalen Arbeiterverlag des kommunistischen Pressekonzerns von Willi Münzenberg. Darin werden auch die lange marxistische Vorgeschichte der deutschen Arbeiterbewegung geschildert und die Nachwehen bis zum Kapp-Putsch im März 1920 (Mitarbeit u. a. Hermann Remmele und Hugo Eberlein, die 1939 bzw. 1941 in Moskau umkamen). Das umfangreiche Werk wurde 1970 im SDS-nahen Verlag Neue Kritik in Frankfurt am Main na...