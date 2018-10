Fader Beigeschmack

Einen schönen Beitrag zur Völkerverständigung leistet Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) mit seiner Entscheidung, die Wiener Kapsch AG auf die Geldbörse hiesiger Autofahrer loszulassen. In der vergangenen Woche wurde bekannt, dass die Konzerntochter Trafficcom den Zuschlag zum Betrieb des Kontrollsystems zur Erhebung der künftigen Pkw-Maut auf deutschen Bundesstraßen und Autobahnen erhalten wird. Nach Angaben des Unternehmens hat der Auftrag ein Volumen von 100 bis 120 Millionen Euro bei einer Vertragslaufzeit von mindestens zwölf und optional 15 Jahren. Der Deal hat einen faden Beigeschmack: Österreich hat gemeinsam mit den Niederlanden gegen die in der Bundesrepublik geplante sogenannte Ausländermaut Klage vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) eingelegt.

Agiert die Bundesregierung hier also auch in eigener Sache? Der Verdacht liegt nahe. Die Absicht der österreichischen Regierung, den deutschen Alleingang juristisch zu stoppen, gilt unter Ex...