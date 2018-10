Freie Bahn für Freie Wähler

Die CSU will nach dem Verlust ihrer absoluten Mehrheit im bayerischen Landtag schnell eine neue Regierung bilden. Als Koalitionspartner waren am Montag vornehmlich die Freien Wähler im Gespräch. Der CSU-Vorstand nominierte den erst seit einem halben Jahr amtierenden Markus Söder einstimmig für das Amt des Ministerpräsidenten. Bereits am Mittwoch soll es Sondierungsgespräche mit anderen Parteien geben. Die Koalitionsverhandlungen selbst sollen noch in dieser Woche beginnen, wie Parteichef Horst Seehofer nach Teilnehmerangaben in einer CSU-Vorstandssitzung in München ankündigte. Einen Rücktritt als Parteichef lehnte Seehofer ab. Für den Fal...