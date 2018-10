Nächste Ausfahrt Jerewan

»Heute haben wir uns nichts vorzuwerfen«, erklärte Mats Hummels am Samstag nach der 0:3-Niederlage der deutschen Fußballer in der Johan-Cruyff-Arena von Amsterdam. Keine der vorherigen 40 Partien gegen die Niederlande hatte der DFB so deutlich verloren. Von den bis dato 167 Partien unter Bundestrainer Joachim Löw war nur eine so hoch verloren gegangen (2007 gegen Tschechien). Es war die fünfte Länderspielniederlage im Kalenderjahr – das gab es immerhin schon zweimal (1956 unter Sepp Herberger und 1985 unter Franz Beckenbauer). Aber die Fortsetzung der Nations League am Dienstag in Paris (20.45 Uhr/ARD) könnte da für eine Alleinstellung sorgen.

Verlören Hummels und Co. beim Weltmeister Frankreich, hätten sie den Klassenerhalt in der Nations League A nicht mehr in der Hand. Vier Tage vor dem Rückspiel gegen die Niederlande auf Schalke spielt Oranje gegen die Franzosen – sollte die Elftal gewinnen, ginge Deutschland als feststehender Absteiger ins Gruppenfin...