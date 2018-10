Jennifer 8

Nachdem wir alle – oder fast alle – an der »Unteilbar«-Demonstration in Berlin-Mitte teilgenommen haben, dürfen wir uns entspannen. Zum Beispiel mit diesem konventionellen, aber gut gemachten Thriller. Der Polizist John Berlin zieht in die Kleinstadt Eureka und wird in seinen Ermittlungen mit einer Reihe von Morden konfrontiert. Dabei trifft er die ­blinde Zeugin Helena und verliebt sich in sie. Berlin will Helena ­beschützen, doch dabei kämpft er nicht nur gegen einen Serienmörder. Mit Andy ­Garcia (John Berlin), Uma Thurman (Helena Robinson), John Malkovich. USA 1992. Regie: Bruce Robinson.

ZDF Neo, Sa., 22.00 Uhr

Das Leuchten der Stille

Dieses Melodram ist schon in ­Ordnung. Vor allem, we...