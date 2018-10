Mobbingopfer des Tages: Melania Trump

So ein Leben als First Lady im Weißen Haus ist wohl nicht einfach. Schon gar nicht, wenn der eigene Gatte einem als US-Präsident regelmäßig die Show stiehlt, indem er mit Superlativen um sich wirft, als ob es kein Morgen gäbe. Melania Trump weiß sich allerdings zur Wehr zu setzen, mit Hilfe des guten alten Liedes über das eigene Opferdasein. »Ich könnte sagen, ich bin die am meisten gemobbte Person auf der Welt«, erklärte sie ernsthaft in einem Interview des Senders ABC News, das am Freitag ausgestrahlt wurde.

Tatsächlich sorgte Trump mit ihrer Kleiderwahl jüngst mal wieder fü...